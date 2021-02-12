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У ВООЗ заявили про повторні зараження COVID-19 при наявності антитіл

Новость на русском → Женева, П'ятниця 12 лютого 2021 19:03
У ВООЗ заявили про повторні зараження COVID-19 при наявності антитіл Фото: Сумія Сваминатан (flickr.com)
Автор: РБК-Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я має у своєму розпорядженні дані про повторні зараження новими штамами коронавірусом, попри наявність антитіл до вірусу. ВООЗ вже отримала декілька повідомлень про те, що в ПАР фіксуються повторні випадки зараження на вірус.

Про це заявила головний науковий співробітник ВООЗ Сумія Сваминатан під час брифінгу, який транслювався в Twitter.

"Ми зараз отримуємо повідомлення про повторні зараження новим штамом вірусу. І з ПАР були попередні повідомлення, які передбачають, що ті люди, які вже перехворіли, можуть знову заразитися", - сказала вона.

За словами експерта ВООЗ, зараз проводяться дослідження про те, наскільки вистачає імунітету від COVID-19 у людей, який вже самі перехворіли. При цьому серед тих, хто був вакцинований, більшість переносить коронавірус в легкій формі.

Також ВООЗ має попередніми даними про те, що вакцинація знижує вірулентність вірусу, і є ймовірність зниження рівня передачі COVID-19 після вакцинації.

Нагадаємо, британські лікарі заявили, що коронавірус може мутувати від лікування антитілами. Лікарі зазначили, що мутації коронавірусу відбувалися після кожного переливання плазми.

Крім того, у ВООЗ заявляли, що нові мутації коронавірусу, зокрема "британський" штам, не впливають на тяжкість хвороби COVID-19.

Додамо, що у світі циркулює близько 4 тисяч варіантів COVID-19. Через це всі виробники COVID-вакцин намагаються зробити більш ефективним свій препарат.

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