RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У ВООЗ не встановили, яка тварина стала "резервуаром" COVID-19

Автор: Мілан Лєліч, Юлія Струк

Глава експертної місії ВООЗ у Китаї, що вивчає походження вірусу, Петер Бен Ембарек заявив, що організація не змогла встановити, яка тварина стала "резервуаром" для нового коронавірусу. Серед будь-якого виду тварин не було його широкого поширення.

Про це він розповів під час брифінгу.

Популярні новини
Процес імпічменту Трампа можуть призупинити на прохання адвоката 07 лютого 2021
Китай надав повний доступ до об'єктів для вивчення COVID, - ВООЗ 06 лютого 2021
"Північний потік-2" зупинить сама Німеччина, - Bloomberg 06 лютого 2021
Pfizer подала заявку на реєстрацію COVID-вакцини в Бразилії 06 лютого 2021
"Ще одна гібридна зброя": Литва не буде застосовувати російську вакцину від COVID 06 лютого 2021
Білорусь попросила Польщу екстрадувати засновників телеграм-каналу Nexta 07 лютого 2021
Розслідування по COVID-19 в Ухані: дослідники виявили "важливі докази" 07 лютого 2021
Куба ввела карантин для усіх, хто в'їжджає з-за кордону 06 лютого 2021
У Франції визнали законними обмеження на обладнання 5G  від Huawei 06 лютого 2021
Рівень світового океану піднімається швидше, ніж очікувалось, - екологи 06 лютого 2021

"У ході нашого вивчення не вдалося встановити, що якийсь конкретний вид тварин був потенційним "резервуаром" вірусу. Зараз і у 2019 році не схоже, щоб було широке поширення вірусу серед якогось виду тварин", - підкреслив представник ВООЗ.

Ембарек розповів також, чому експерти звернули свою увагу на інших тварин, які могли бути переносниками вірусу.

"Прямий перехід вірусу від кажана до людини малоймовірний", - заявив представник ВООЗ.

Нагадаємо, місія ВООЗ у китайському місті Ухань заявила, що теорія про витік коронавірусу з лабораторії "надзвичайно малоймовірна".

Як писало РБК-Україна, Міжнародна група вчених Всесвітньої організації охорони здоров'я не виключає, що СOVID-19 міг циркулювати за межами китайського міста Ухань до перших зареєстрованих випадків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВООЗКоронавірус
Читайте також
Теорія про витік коронавірусу з китайської лабораторії "надзвичайно малоймовірна", - ВООЗ
Як коронавірус вперше передався людині: у ВООЗ є чотири гіпотези
Прогноз погоди