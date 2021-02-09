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Як COVID потрапив на ринок в Ухані, встановити неможливо. Висновок китайських експертів

Новость на русском → Ухань, Вівторок 09 лютого 2021 12:25
Як COVID потрапив на ринок в Ухані, встановити неможливо. Висновок китайських експертів Фото: люди в масках (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк, Мілан Лєліч

Глава експертної комісії з реагування на COVID-2019 державного комітету з питань охорони здоров'я КНР Лян Ваньнянь заявив, що неможливо встановити, як коронавірус потрапив на ринок в Ухані. До таких висновків комісія прийшла на основі наявної епідеміологічної інформації.

Про це він заявив під час брифінгу.

Ваньнянь заявив, що новий коронавірус міг циркулювати в регіонах за межами Ухані до перших зареєстрованих випадків спалаху.

"Ранні випадки вірусу пов'язані з ринком морепродуктів в Ухані, а інші - з іншими ринками, деякі не показали такого зв'язку. Можливо, що ринок морепродуктів в Ухані міг стати центром поширення вірусу... На основі наявної інформації неможливо визначити, як Sars-Cov-2 потрапив на ринок в Ухані", - сказав глава китайської експертної місії.

Крім того, Петер Бен Ембарек, керівник програми Всесвітньої організації охорони здоров'я, зазначив, що ринок в основному спеціалізувався на продажу замороженої їжі, в основному морської риби, але там продавали й одомашнених диких тварин і іншу фермерську продукцію.

Він зазначив, що пізніше група експертів надасть детальний звіт про підсумки розслідування.

Як писало РБК-Україна раніше, експерти з групи ВООЗ раніше анонсували, що виявили "важливі докази". Вони стосуються ролі ринку морепродуктів Хуанань у поширенні інфекції.

Нагадаємо, влада Китаю надала експертам ВООЗ повний доступ до всіх замовленим об'єктів для вивчення походження коронавірусу.

Так, експерти приїхали в Ухань три тижні тому. Згідно з правилами Китаю, їх відразу ж відправили на карантин. Ще двох експертів не пустили до країни через виявлення антитіл до COVID-19.

Вони вийшли з карантину в кінці січня і приступили до розслідування походження коронавірусу.

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