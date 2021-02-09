Як COVID потрапив на ринок в Ухані, встановити неможливо. Висновок китайських експертів

Глава експертної комісії з реагування на COVID-2019 державного комітету з питань охорони здоров'я КНР Лян Ваньнянь заявив, що неможливо встановити, як коронавірус потрапив на ринок в Ухані. До таких висновків комісія прийшла на основі наявної епідеміологічної інформації.

Про це він заявив під час брифінгу.

Ваньнянь заявив, що новий коронавірус міг циркулювати в регіонах за межами Ухані до перших зареєстрованих випадків спалаху.

"Ранні випадки вірусу пов'язані з ринком морепродуктів в Ухані, а інші - з іншими ринками, деякі не показали такого зв'язку. Можливо, що ринок морепродуктів в Ухані міг стати центром поширення вірусу... На основі наявної інформації неможливо визначити, як Sars-Cov-2 потрапив на ринок в Ухані", - сказав глава китайської експертної місії.

Крім того, Петер Бен Ембарек, керівник програми Всесвітньої організації охорони здоров'я, зазначив, що ринок в основному спеціалізувався на продажу замороженої їжі, в основному морської риби, але там продавали й одомашнених диких тварин і іншу фермерську продукцію.

Він зазначив, що пізніше група експертів надасть детальний звіт про підсумки розслідування.