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В ВОЗ не установили, какое животное стало "резервуаром" COVID-19

Автор: Милан Лелич, Юлия Струк

Глава экспертной миссии ВОЗ в Китае, изучающей происхождение вируса, Петер Бен Эмбарек заявил, что организация не смогла установить, какое животное стало "резервуаром" для нового коронавируса. Среди какого-либо вида животных не было его широкого распространения.

Об этом он рассказал в ходе брифинга.

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"В ходе нашего изучения не удалось установить, что какой-то конкретный вид животных был потенциальных "резервуаром" вируса. Сейчас и в 2019 году не похоже, чтобы было широкое распространение вируса среди какого-то вида животных", - подчеркнул представитель ВОЗ.

Эмбарек рассказал также, почему эксперты обратили свое внимание на других животных, которые могли быть переносчиками вируса.

"Прямой переход вируса от летучей мыши к человеку маловероятен", - заявил представитель ВОЗ.

Напомним, миссия ВОЗ в китайском Ухане заявила, что теория об утечке коронавируса из лаборатории "чрезвычайно маловероятна".

Как писало РБК-Украина, Международная группа ученых Всемирной организации здравоохранения предполагает, что СOVID-19 мог циркулировать за пределами китайского города Ухань до первых зарегистрированных случаев.

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