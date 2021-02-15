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В ВОЗ рекомендовали переболевшим COVID-19 вакцинироваться

Новина українською → Женева, Понедельник 15 февраля 2021 14:53
В ВОЗ рекомендовали переболевшим COVID-19 вакцинироваться Фото: Сумья Сваминатан (flickr by World Health Summit)
Автор: РБК-Украина

Всемирная организация здравоохранения рекомендует переболевшим COVID-19 вакцинироваться от коронавируса. Поскольку у некоторых переболевших иммунный ответ на вирус не является сильным.

Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан в Twitter.

"Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были или нет вы прежде инфицированы коронавирусом", - сказала она.

При этом сотрудник ВОЗ отметила, что если человек уже переболел коронавирусом, то вакцина действует как усилитель иммунного ответа.

"Положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин. Поэтому даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа", - заявила она.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения Украины дали рекомендации относительно вакцинации людей, которые переболели коронавирусом.

Кроме того, Минздрав планирует начать вакцинацию украинцев от коронавируса уже с 15 февраля, однако точная дата зависит от одного фактора.

Добавим, в Кабмине заявили, что подготовка инфраструктуры для вакцинации от COVID-19 началась уже во всех областях Украины.

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