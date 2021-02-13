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ВООЗ: Китай відмовляється надати дані про перші випадки COVID-19

Автор: Артур Родивилов

Влада Китаю відмовила експертам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у вивченні фактичних даних про перші випадки захворювання коронавірусом. Вперше спалах COVID-19 був виявлений в кінці 2019 року в китайському Ухані.

Про це повідомляє газета Wall Street Journal, посилаючись на експерта ВООЗ Домініка Дуаєра.

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Наголошується, що влада надала лише кілька прикладів, але не всі дані, що вважається "стандартним для епідеміологічного розслідування".

Дуаєр додав, що запити стосувалися 174 випадків захворювання, виявлених в Ухані ще у 2019 році.

Зараз учені продовжують роботу зі встановлення проміжного переносника. У середині січня поточного року експерти ВООЗ прибули в Ухань для розслідування походження нового коронавірусу.

"Я хотів би підтвердити, що всі гіпотези залишаються відкритими і потребують подальшого аналізу та вивчення", - сказав він.

Нагадаємо, експерти ВООЗ, які брали участь у місії в Китаї, назвали чотири гіпотези передачі коронавірусу людини.

Крім того, експерти ВООЗ заявили, що Ухань може бути не єдиним джерелом поширення коронавірусу.

Додамо, в Білому домі заявили про бажання вивчити попередній звіт місії ВООЗ після його публікації.

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