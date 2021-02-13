ВООЗ: Китай відмовляється надати дані про перші випадки COVID-19

Наголошується, що влада надала лише кілька прикладів, але не всі дані, що вважається "стандартним для епідеміологічного розслідування".

Дуаєр додав, що запити стосувалися 174 випадків захворювання, виявлених в Ухані ще у 2019 році.

Зараз учені продовжують роботу зі встановлення проміжного переносника. У середині січня поточного року експерти ВООЗ прибули в Ухань для розслідування походження нового коронавірусу.

"Я хотів би підтвердити, що всі гіпотези залишаються відкритими і потребують подальшого аналізу та вивчення", - сказав він.