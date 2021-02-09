Як коронавірус вперше передався людині: у ВООЗ є чотири гіпотези
Міжнародна група вчених Всесвітньої організації охорони здоров'я підготувала чотири гіпотези того, як COVID-19 передався людині. Витік з лабораторії називають малоймовірним.
Про це повідомляє Sky News.
Перша гіпотеза - людина заразилася прямо від тварини, проте малоймовірно, що це від кажана. ВООЗ рекомендує подальші дослідження.
Друга гіпотеза - перехід від "проміжного господаря", який "потенційно ближче до людей". У ВООЗ це називають найбільш вірогідною версією, однак вона потребує додаткових досліджень.
Є версія, що COVID-19 міг передатися людині через заморожені продукти, "що виступають в якості поверхні для передачі вірусу людині". Це також вимагає подальших досліджень.
Теорію про витік коронавірусу з китайської лабораторії назвали "надзвичайно малоймовірною".
Нагадаємо, ВООЗ зробила заяву про можливе походження коронавірусу. За її даними, СOVID-19 міг циркулювати за межами китайського міста Ухань до перших зареєстрованих випадків.
Також в ВООЗ заявили, що неможливо встановити, як коронавірус потрапив на ринок в Ухані.
Раніше в США звинувачували ВООЗ в наданні достатньої кількості інформації про місії в Китай для з'ясування походження коронавірусу.