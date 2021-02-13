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ВОЗ: Китай отказывается предоставить данные о первых случаях COVID-19

Автор: Артур Родивилов

Власти Китая отказали экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в изучении необработанных данных о первых случаях заболевания коронавирусом. Впервые вспышка COVID-19 была выявлена в конце 2019 года в китайском Ухане.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на эксперта ВОЗ Доминика Дуайера.

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Отмечается, что власти предоставили лишь пару примеров, но не все данные, что считается "стандартным для эпидемиологического расследования".

Дуайер добавил, что запросы касались 174 случаев заболевания, выявленных в Ухане еще в 2019 году.

В настоящее время ученые продолжают работу по установлению промежуточного переносчика. В середине января текущего года эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения нового коронавируса.

"Я хотел бы подтвердить, что все гипотезы остаются открытыми и требуют дальнейшего анализа и изучения", - сказал он.

Напомним, эксперты ВОЗ, которые участвовали в миссии в Китае, назвали четыре гипотезы передачи коронавируса человеку.

Кроме того, эксперты ВОЗ заявили, что Ухань может быть не единственным источником распространение коронавируса.

Добавим, в Белом доме заявили о желании изучить предварительный отчет миссии ВОЗ после его публикации.

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