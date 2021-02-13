ВОЗ: Китай отказывается предоставить данные о первых случаях COVID-19

Отмечается, что власти предоставили лишь пару примеров, но не все данные, что считается "стандартным для эпидемиологического расследования".

Дуайер добавил, что запросы касались 174 случаев заболевания, выявленных в Ухане еще в 2019 году.

В настоящее время ученые продолжают работу по установлению промежуточного переносчика. В середине января текущего года эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения нового коронавируса.

"Я хотел бы подтвердить, что все гипотезы остаются открытыми и требуют дальнейшего анализа и изучения", - сказал он.