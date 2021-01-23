У центрі Москви відбулися зіткнення протестуючих і поліції, жорсткі затримання

У центрі Москви сталися сутички учасників акцій протесту на підтримку Олексія Навального і поліції. Правоохоронці продовжують жорстко затримувати протестувальників.

Про це повідомляє Meduza.

Поліція перекривала вулиці в центрі міста, щоб обмежити маршрут пересування мітингувальників. У ході акції відбулися зіткнення людей і співробітників поліції на Страсному бульварі і на Трубній площі. На площі протестувальники відбивалися від поліції сніжками.

Поліцейських, які приїхали на Кольоровий бульвар і Трубну площу, закидали сніжками pic.twitter.com/AtV07fUJpk — Znak.com (@znak_com) January 23, 2021

Також журналісти повідомляють, що наслідком зіткнень стали нові жорсткі затримання учасників акцій, які проходять сьогодні. За їх даними, в одній з ситуацій, поліцейський застосував електрошокер.

Нагадаємо, сьогодні в містах Росії почалися акції протесту з вимогою звільнення заарештованого опозиціонера Навального. Опозиціонера відправили в СІЗО після його повернення з Німеччини, де він лікувався після отруєння бойовим отрутою. У причетності до отруєння Навального підозрюють російські спецслужби.

Крім того, як повідомили журналісти Bloomberg, Навальному в Росії загрожує до 10 років позбавлення волі. В його відношенні російська влада зараз розслідує відразу кілька справ.

Відзначимо, сьогодні в багатьох російських містах проходять акції протесту на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. Детальніше про ситуацію на акціях - у матеріалі РБК-Україна.