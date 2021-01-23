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В центре Москвы произошли столкновения протестующих и полиции, жесткие задержания

Новина українською → Москва, Суббота 23 января 2021 16:58
В центре Москвы произошли столкновения протестующих и полиции, жесткие задержания Фото: толпа протестующих в центре Москвы (fontanka.ru)
Автор: Роман Тверденко

В центре Москвы произошли стычки участников акций протеста в поддержку Алексея Навального и полиции. Правоохранители продолжают жестко задерживать протестующих.

Об этом сообщает Meduza.

Полиция перекрывала улицы в центре города, чтобы ограничить маршрут передвижения митингующих. В ходе акции произошли столкновения людей и сотрудников полиции на Страстном бульваре и на Трубной площади. На площади протестующие отбивались от полиции снежками.

Также журналисты сообщают, что последствием столкновений стали новые жесткие задержания участников акций, которые проходят сегодня. По их данным, в одной из ситуаций, полицейский применил электрошокер.

Напомним, сегодня в городах России начались акции протеста с требованием освобождения арестованного оппозиционера Навального. Оппозиционера отправили в СИЗО после его возвращения из Германии, где он лечился после отравления боевым ядом. В причастности к отравлению Навального подозревают российские спецслужбы.

Кроме того, как сообщили журналисты Bloomberg, Навальному в России грозит до 10 лет лишения свободы. В его отношении российские власти сейчас расследует сразу несколько дел.

Отметим, сегодня во многих российских городах проходят акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Подробнее о ситуации на акциях - в материале РБК-Украина.

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