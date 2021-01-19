Без Трампа і з військовою мобілізацією у Вашингтоні. Інавгурація Байдена - безпрецедентна

Інавгурація обраного президента Джо Байдена в середу, 20 січня, не буде схожа на жодну попередню в американській історії. Він принесе присягу в умовах глобальної пандемії.

Про це повідомляє Тhe Нill.

Інавгурація пройде в умовах безпрецедентної військової мобілізації у Вашингтоні для забезпечення безпеки Капітолію США. На заході будуть присутні тисяча членів Конгресу, колишні президенти й високопоставлені особи.

Трамп, якому в Сенаті загрожує другий процес імпічменту за його роль у заворушеннях у Капітолії, стане першим чинним президентом з 1869 року, що не буде присутнім на інавгурації.

За словами істориків, в сучасну політичну епоху інавгурація ще ніколи не відбувалася в таких екстремальних умовах.

"Немає нічого більш унікального, ніж це", - заявив професор політичної історії Прінстонського університету Джуліан Зелізер.

У день інавгурації у Вашингтоні буде перебувати 21 тисяча солдатів Національної гвардії, багато з яких озброєні.

Військові побудували "зелену зону" навколо Капітолію, там звели паркан з колючого дроту.

Директор ФБР Крістофер Рей попереджав, що відомство фіксує "обширну" онлайн-дискусію про потенційно жорстокі протести і мітинги як у Вашингтоні, так і в столицях штатів по всій країні.

На брифінгу з віце-президентом Майком пенсії генерал армії Деніел Хокансон описав зусилля Нацгвардії США щодо захисту Байдена і підтримання миру, використовуючи терміни, зазвичай характерні для військових операцій за кордоном.

Зазначено також, що багато з основних заходів, пов'язаних з інавгурацією, транслюватимуться онлайн або по телебаченню, а наживо не проходитимуть. Йдеться і про віртуальний парад по всій країні.

При цьому обраний президент виступить з західного фасаду Капітолію США. Раніше він заявив, що "не боїться" з'являтися на публіці.

Нагадаємо, зараз в Білому домі йде підготовка до переїзду сім'ї та адміністрації Байдена. В результаті зміни президентів в адміністрацію Байдена повинні бути призначені близько 4 тисяч чиновників.

Як писало РБК-Україна, ФБР США попередило правоохоронні органи округу Колумбія про загрозу зриву інавгурації Джо Байдена 20 січня. За даними бюро, представники ультраправих рухів в інтернеті обмінювалися картами потенційно уразливих місць в Вашингтоні.