Без Трампа и с военной мобилизацией в Вашингтоне. Инаугурация Байдена - беспрецедентна

Инаугурация избранного президента Джо Байдена в среду, 20 января, не будет похожа ни на одну предыдущую в американской истории. Он принесет присягу в условиях глобальной пандемии.

Об этом сообщает Тhe Нill.

Инаугурация пройдет в условиях беспрецедентной военной мобилизации в Вашингтоне для обеспечения безопасности Капитолия США. На мероприятии будут присутствовать тысяча членов Конгресса, бывшие президенты и высокопоставленные лица.

Трамп, которому в Сенате грозит второй процесс импичмента за его роль в беспорядках в Капитолии, станет первым действующим президентом с 1869 года, не присутствующим на инаугурации.

По словам историков, в современную политическую эпоху инаугурация еще никогда не происходила в таких экстремальных условиях.

"Нет ничего более уникального, чем это", - заявил профессор политической истории Принстонского университета Джулиан Зелизер.

В день инаугурации в Вашингтоне будет находиться 21 тысяча солдат Национальной гвардии, многие из которых вооружены.

Военные построили "зеленую зону" вокруг Капитолия, там возвели забор из колючей проволоки.

Директор ФБР Кристофер Рэй предупреждал, что ведомство фиксирует "обширную" онлайн-дискуссию о потенциально жестоких протестах и ​​митингах как в Вашингтоне, так и в столицах штатов по всей стране.

На брифинге с вице-президентом Майком Пенсом генерал армии Дэниел Хокансон описал усилия Нацгвардии США по защите Байдена и поддержанию мира, используя термины, обычно характерные для военных операций за рубежом.

Указано также, что многие из основных мероприятий, связанных с инаугурацией, будут транслироваться онлайн или по телевидению, а не проходить вживую. Речь идет и о виртуальном параде по всей стране.

При этом избранный президент выступит с западного фасада Капитолия США. Ранее он заявил, что "не боится" появляться на публике.

Напомним, сейчас в Белом доме идет подготовка к переезду семьи и администрации Байдена. В результате смены президентов в администрацию Байдена должны быть назначены около 4 тысяч чиновников.

Как писало РБК-Украина, ФБР США предупредило правоохранительные органы округа Колумбия об угрозе срыва инаугурации Джо Байдена 20 января. По данным бюро, представители ультраправых движений в интернете обменивались картами потенциально уязвимых мест в Вашингтоне.