ФБР заявило про загрозу зриву інавгурації Байдена. Підозрюють ультраправих

Федеральне бюро розслідувань США попередило правоохоронні органи округу Колумбія про загрозу зриву інавгурації Джо Байдена 20 січня. За даними бюро, представники ультраправих рухів в інтернеті обмінювалися картами потенційно вразливих місць у Вашингтоні.

Про це пише The Washington Post з посиланням на звіт ФБР.

Повідомляється, що у ФБР допускають, що ультраправі можуть планувати проникнення на інавгурацію Байдена під виглядом військовослужбовців Національної гвардії. Також увагу бюро привернуло те, що в інтернеті вівся обмін картами вразливих місць у Вашингтоні.

ФБР вважає, що як одинаки, так і організовані групи, які штурмували Капітолій 20 січня, можуть прибути на церемонію 20 січня. В той же час конкретних свідчень про наявність такої змови поки не виявлено.

Тим не менш правоохоронні органи напередодні інавгурації Байдена підвищили заходи безпеки. Зокрема, вже перекрито частину міста, яка прилягає до Білого дому і Конгресу. Капітолійський пагорб оточено, для широкої громадськості туди немає допуску.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бійці Національної гвардії США перед інавгурацією Байдена пройдуть додаткову перевірку з питань внутрішньої безпеки.

Також стало відомо, що у Байдена хочуть знову ввести заборону на поїздки до країн ЄС для боротьби з пандемією.