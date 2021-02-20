Суд відмовився скасувати вирок Навальному, попри вимогу ЄСПЛ

Міський суд Москви визнав законним рішення Симонівського суду щодо зміни умовного вироку опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Навальний все ж відбуватиме покарання у колонії загального режиму по справі "Ів Роше".
Водночас суд зарахував час, який Навальний провів під домашнім арештом та в СІЗО. Російський опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2 роки та 5 місяців.
"Заслухавши думки сторін, суд ухвалив рішення першої інстанції змінити. Зарахувати в строк покарання час, проведений засудженим Навальним з 28 лютого 2014 року по 30 грудня 2014 року. В іншій частині залишити рішення Симонівського суду без зміни, а скаргу захисту Навального - без задоволення", - заявив головуючий суддя.
Нагадаємо, Європейський суд з прав людини вимагав від Росії негайного звільнення Навального. Суд керувався екстреним правилом, яке застосовується дуже рідко.
Більше про справу "Ів Роше", по якій Навального відправили в колонію, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Додамо, сьогодні відбудеться ще одне судове засідання щодо Навального. У Бабушкиному суді Москви розглядатимуть справу про нібито наклеп на ветерана.