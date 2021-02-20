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Суд отказался отменить приговор Навальному, несмотря на требование ЕСПЧ

Автор: Дмитрий Левицкий

Мосгорсуд признал законным решение Симоновского суда по изменению условного приговора оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Навальный все же будет отбывать наказание в колонии общего режима по делу "Ив Роше".

Об этом сообщило российское агентство ТАСС.

Вместе с тем суд засчитал время, которое Навальный провел под домашним арестом и в СИЗО. Российский оппозиционер проведет в колонии общего режима 2 года и 5 месяцев.

"Заслушав мнения сторон, суд принял решение первой инстанции изменить. Зачесть в срок наказания время, проведенное осужденным Навальным с 28 февраля 2014 года по 30 декабря 2014 года. В остальной части оставить решение Симоновского суда без изменения, а жалобу защиты Навального - без удовлетворения", - заявил председательствующий судья.

Напомним, Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленного освобождения Навального. Суд руководствовался экстренным правилом, которое применяется очень редко.

Больше о деле "Ив Роше", по котором Навального отправили в колонию, читайте в материале РБК-Украина.

Добавим, сегодня состоится еще одно судебное заседание в отношении Навального. В Бабушкиному суде Москвы будет рассматриваться дело о якобы клевете на ветерана.

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Новости Украины НавальныйприговорСуд
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