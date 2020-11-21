У столиці Вірменії поліція заблокувала протестну автоходу

Співробітники поліції Вірменії припинили дії громадян, які намагалися організувати автоходу на площі Республіки в Єревані з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Застосувавши силу, поліцейські піддали приводу учасників акції.

Про це повідомляє NEWS.am.

В Єревані поновилися протести з вимогою відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Люди обурені його згодою підписати заяву про закінчення війни в Нагірному Карабасі.

Правоохоронці напередодні затримували і відтісняли протестувальників з проїжджої частини. Деякі вулиці були заблоковані автомобілями.

Раніше Пашинян заявив, що не збирається подавати у відставку. Проте він вважає себе головним відповідальним за ситуацію в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, Нікол Пашинян підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії про припинення війни в Карабаху.

Після цього в Єревані почалися масові протести. Представник вірменської опозиційної партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян в ході мітингу на площі Свободи в центрі Єревану заявив про створення "Комітету національного порятунку".