В столице Армении полиция пресекла протестное автошествие

Сотрудники полиции Армении пресекли действия граждан, пытавшихся организовать автошествие на площади Республики в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Применив силу, полицейские подвергли приводу участников акции.

Об этом сообщает NEWS.am.

В Ереване возобновились протесты с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Люди возмущены его согласием подписать заявление об окончании войны в Нагорном Карабахе.

Правоохранители накануне задерживали и оттесняли протестующих с проезжей части. Некоторые улицы были заблокированы автомобилями.

Ранее Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку. Однако он считает себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе.

Напомним, Никол Пашинян подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении войны в Карабахе.

После этого в Ереване начались массовые протесты. Представитель армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян в ходе митинга на площади Свободы в центре Еревана заявил о создании "Комитета национального спасения".