Сто днів у масках, назад у ВООЗ і Мексика: перші укази Байдена скасовують рішення Трампа

Новий президент США Джо Байден підписав ряд указів, частина яких скасовує рішення його попередника Дональда Трампа. У зв'язку з цим США повертаються у Всесвітню організацію охорони здоров'я і Паризьку кліматичну угоду, що ще підписав Байден - в матеріалі РБК-Україна.

Всього через кілька годин після своєї інавгурації Байден підписав 15 виконавчих документів. Байден сказав репортерам в Овальному кабінеті, що "не можна втрачати час".

Пандемія і ВООЗ

Байден підписав указ про носіння масок по всій території країни протягом 100 днів. Він також оголосив, що США залишаться членом ВООЗ і що доктор Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань, візьме участь у поточному засіданні Виконавчого комітету ВООЗ на чолі делегації США.

Кліматична угода

США повернуться в Паризьку угоду. Рішення про приєднання до міжнародного договору про зміну клімату набуде чинності через 30 днів після його здачі на зберігання в ООН, заявила раніше команда Байдена.

У листопаді США стали першою країною в світі, яка вийшла з договору.

Стіна з Мексикою

Байден також скасував указ про надзвичайний стан в країні, який використовувався, зокрема, для будівництва стіни на кордоні США і Мексики.

Таким чином Байден підписав указ, який зупиняє будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Також перестануть діяти і обмеження, які адміністрація Трампа ввела на прийом громадян з ряду мусульманських країн.

Раніше його команда говорила, що хочуть посилити прикордонний контроль в країні.

Нагадаємо, Джо Байден і Камала Харріс принесли присягу і вступили на посади президента і віце-президента США.

Вперше в США контролювати роботу ФБР, ЦРУ і АНБ буде жінка.