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Президент №46. Байден ухвалив перші рішення на посаді

Новость на русском → Вашингтон, Середа 20 січня 2021 21:00
Президент №46. Байден ухвалив перші рішення на посаді Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден після інавгурації ухвалив перші рішення. Він підписав перші три документи на посаді президента.

Про це повідомляє телеканал ABC News.

Після прийняття присяги президента, Байден підписав три документи, перебуваючи в президентській кімнаті в Капітолії.

Байден підписав проголошення Дня інавгурації, номінації на посади в уряді та номінації на інші посади.

Нагадаємо, сьогодні Джо Байден офіційно став 46-м президентом США. РБК-Україна розповідало, що планує робити новий президент США у перший день на посаді.

Зазначимо, в середині грудня Байден представив майбутніх членів своєї адміністрації. Однак тоді ще залишалося вільним місце генерального прокурора.

Як писало РБК-Україна, з кандидатом в генеральні прокурори США Байден визначився вже в січні. Очільником Мін'юсту США може стати суддя Апеляційного суду США по округу Колумбія.

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