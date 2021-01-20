Президент №46. Байден ухвалив перші рішення на посаді
Президент США Джо Байден після інавгурації ухвалив перші рішення. Він підписав перші три документи на посаді президента.
Про це повідомляє телеканал ABC News.
BREAKING: Pres. Joe Biden signs #InaugurationDay proclamation, including nominations to Cabinet positions. https://t.co/qjeUynJUdz pic.twitter.com/vlhRTTIY5X— ABC News (@ABC) January 20, 2021
Після прийняття присяги президента, Байден підписав три документи, перебуваючи в президентській кімнаті в Капітолії.
Байден підписав проголошення Дня інавгурації, номінації на посади в уряді та номінації на інші посади.
Нагадаємо, сьогодні Джо Байден офіційно став 46-м президентом США. РБК-Україна розповідало, що планує робити новий президент США у перший день на посаді.
Зазначимо, в середині грудня Байден представив майбутніх членів своєї адміністрації. Однак тоді ще залишалося вільним місце генерального прокурора.
Як писало РБК-Україна, з кандидатом в генеральні прокурори США Байден визначився вже в січні. Очільником Мін'юсту США може стати суддя Апеляційного суду США по округу Колумбія.