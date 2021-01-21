Байден в Білому домі. Вперше як президент
Джо Байден і Камала Харріс принесли присягу і вступили на посади президента і віце-президента США. Після інаугурації[ вони вперше прибули в Білий дім як лідери держави.
Трансляція велася на YouTube -каналі Байдена.
Байден ввійшов в офіційну президентську резиденцію у Вашингтоні в супроводі своєї дружини Джилл. Останній відрізок шляху до Білого дому вони пройшли пішки, вітаючи громадян.
Президент США Джо Байден у день інавгурації скасував кілька указів свого попередника Дональда Трампа.
Він повернув США у Світову організацію охорони здоров'я (ВООЗ) і в Паризьку угоду з клімату. Також глава держави заморозив будівництво стіни на кордоні з Мексикою і закликав до дотримання масочного режиму.
Які укази прийняв Байден в день інавгурації:
Про скасування режиму НС у зв'язку з ситуацією на кордоні з Мексикою;
Про повернення у ВООЗ;
Про повернення в Паризьку угоду з клімату;
Про скасування заборони на в'їзд громадян низки мусульманських країн;
Про зупинку будівництва нафтопроводу Keystone XL з Канадою;
Про масочний режим - у ньому міститься заклик носити маски повсюдно 100 днів і зобов'язання щодо масочного режиму в держустановах.
Крім того, Байден оголосив 20 січня національним днем єдності. прокламація опублікована на сайті Білого дому.
"Сьогодні ми святкуємо тріумф демократії після виборів, в ході яких проголосувало більше американців, ніж будь-коли раніше в нашій історії, і за підсумками яких воля народу була почута і виконана", - йдеться в документі.
Призначення Байдена
Байден призначив тимчасових міністрів фінансів і юстиції, а також тимчасового главу Держдепартаменту і Пентагона.
Так, виконувати обов'язки держсекретаря буде Ден Сміт, тимчасовим главою міністерства фінансів стане Енді Бокол, міністерства юстиції - Монті Уілкінсон. Сенат США затвердив главу національної розвідки. Вперше в США контролювати роботу ФБР, ЦРУ та АНБ буде жінка.
Найближчі плани
За словами прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, Байден зробить перший телефонний дзвінок іноземному лідеру в п'ятницю, 22 січня. Це буде прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
Про першу офіційну поїздку Байдена в Білого дому поки немає інформації для журналістів.
Псакі також повідомила, що Байден надасть Сенату США самому вирішувати, як діяти в питанні про імпічмент Трампа. Президент США збирається залишити сенаторам технічні питання, що стосуються часу і особливостей процедури.
Зазначимо, з іншими кандидатами Байдена на урядові посади ви можете ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.
На загальнонаціональних виборах у США Байден набрав майже 81,3 млн голосів американців. У Дональда Трампа було 74,2 млн голосів.
За результатами голосування Колегії вибірників, представник Демократичної партії також отримав значну перевагу (306 виборців, проти 232 за Трампа).
7 січня Конгрес затвердив перемогу Джо Байдена на президентських виборах, що відбулися в листопаді 2020 року.
Нагадаємо, у місті Вашингтон чергували понад 20 тисяч військовослужбовців в день інавгурації обраного президента Джо Байдена.