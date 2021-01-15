У Байдена хочуть призупинити санкції США проти "Північного потоку-2"

В команді обраного президента США Джо Байдена розглядають можливість припинення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Такий крок може розрядити відносини Вашингтона з європейськими партнерами.

Про це заявив радник Байдена з закордонних справ Ніколас Бернс, передає Handelsblatt.

За його словами, припинення укладки газопроводу може створити простір для політичного зближення між США і Німеччиною. Але для розрядки можна призупинити і американські санкції.

"Європейці мають зупинити будівництво "Північного потоку-2", а американці - призупинити дію санкцій. Це дало б новій адміністрації США можливість конфіденційно і спокійно говорити з урядом Німеччини та іншими залученими країнами", - зазначив Бернс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Nord Stream 2 відклала будівництво "Північного потоку-2" з технічних причин. Очікується, що роботи відновляться в кінці січня або на початку лютого.

Також стало відомо, що першу гілку "Північного потоку-2" планують добудувати в червні.

Зазначимо, проти цього газопроводу активно виступає Україна, оскільки запуск ще одного маршруту поставок російського газу до Європи може позначитися на українському транзиті.