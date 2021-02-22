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США внесли судно, яке будує "Північний потік-2", ще один санкційний список

Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати внесли ще один санкційний список судно-трубоукладчик "Фортуна", яке бере участь у будівництві газопроводу "Північний потік - 2". Також під обмеження потрапив його власник, компанія "КВТ-Рус".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів США.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиПівнічний потік-2Санкції
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