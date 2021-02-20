У Байдена допустили нові санкції проти російського судна, яке будує "Північний потік-2"
Держдепартамент США заявив про порушення американських санкцій російським судном-трубоукладачем "Фортуна" та його власником "КВТ-РУС". Це свідчить про можливості нового раунду санкцій США з метою зупинки будівництва "Північного потоку-2".
Про це пише Bloomberg.
У звіті, опублікованому пізно ввечері в п'ятницю, також перераховані інші організації, які були звільнені від санкцій, тому що вони згортають свою роботу над "Північним потоком-2".
"Примітно, що в затвердженому Конгресом звіті відсутні які-небудь німецькі або інші європейські організації, також допомагають у будівництві трубопроводу", - пише видання.
Bloomberg відзначає, що таке рішення США підтверджує намір не кидати виклик Німеччині, яка підтримує будівництво газопроводу. У той же час адміністрація Байдена - як і адміністрація Трампа до цього - виступає проти трубопроводу, називаючи його "поганою операцією" для європейської енергетичної безпеки.
Звіт Держдепартаменту повинен був бути представлений 16 лютого, але адміністрація Байдена заявила, що їй потрібно трохи більше часу, щоб розібратися в розвідданих, щоб визначити, які суду, люди та інші організації допомагали з проектом трубопроводу.
Нагадаємо, 19 січня США ввели санкції стосовно провідного укладання "Північного потоку - 2" судна "Фортуна" і його власника - компанії "КВТ-Рус".
Із загальної протяжності 2 460 км вже укладено понад 2 300 км трубопроводу. Залишилося завершити укладання близько 120 км у водах Данії та понад 28 км - у водах Німеччини.
Заявлена потужність "Північного потоку-2" складає близько 55 млрд кубометрів на рік. Україна побоюється, що запуск газопроводу може позбавити її доходів від транзиту російського газу в Європу. Роботи були припинені у грудні 2019 року з-за санкцій Сполучених Штатів, проте через рік будівництво відновилося.