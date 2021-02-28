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У США схвалили третю вакцину від коронавірусу

Новость на русском → Неділя 28 лютого 2021 01:55
У США схвалили третю вакцину від коронавірусу Фото: вакцина від COVID-19 (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Управління з питань якості продовольства і медикаментів США (FDA) схвалило застосування в країні вакцини від коронавіруса, розробленої компанією Johnson & Johnson. Раніше консультативний комітет з вакцин та біологічних продуктів одноголосно проголосував за схвалення вакцини.

Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

Дозвіл видано для використання в надзвичайних ситуаціях, вакцинуватися будуть люди від 18 років.

"Всі наявні дані дають чіткі докази того, що вакцина від Janssen COVID-19 може бути ефективною для запобігання COVID-19. Дані також показують, що відомі та потенційні переваги вакцини переважують відомі та потенційні ризики її використання", - повідомляє FDA.

Це вже третя вакцина, схвалена для застосування в США. У грудні регулятор видав дозвіл вакцини, розробленої американською компанією Pfizer і німецької BioNTech, а також препарату, створеного Moderna.

Для щеплення вакциною Johnson & Johnson потрібна тільки одна доза, а не дві, як у випадку з іншими вакцинами. Зараз в США дозволено застосування вакцин від компанії Pfizer/BioNTech, а також від американської компанії Moderna.

5 лютого компанія Johnson & Johnson подала заявку на дозвіл на екстрене використання своєї вакцини проти коронавірусу в США. Постачання готові почати відразу ж після того, як отримають дозвіл.

Раніше повідомлялося, що вакцина від COVID американської компанії Johnson & Johnson показала ефективність 66%.

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