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В FDA рекомендували схвалити вакцину Johnson&Johnson в США

Новость на русском → США, Субота 27 лютого 2021 03:50
В FDA рекомендували схвалити вакцину Johnson&Johnson в США Фото: вакцина (pexels)
Автор: Даша Харченко

Експерти Управління з контролю якості продуктів і лікарських препаратів (FDA) США рекомендували схвалити застосування вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson. Її можна використовувати людьми старше 18 років.

Про це повідомляє CNN.

Консультативний комітет з вакцин та біологічних продуктів одноголосно проголосував за схвалення вакцини.

Для щеплення вакциною Johnson & Johnson потрібна тільки одна доза, а не дві, як у випадку з іншими вакцинами. Зараз в США дозволено застосування двох вакцин: від компанії Pfizer і BioNTech, а також від американської компанії Moderna.

5 лютого компанія Johnson & Johnson подала заявку на дозвіл на екстрене використання своєї вакцини проти коронавірусу в США. Поставки готові почати відразу ж після того, як отримають дозвіл.

Раніше повідомлялося, що вакцина від COVID американської компанії Johnson & Johnson показала ефективність 66%.

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