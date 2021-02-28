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В США одобрили третью вакцину от коронавируса

Новина українською → Воскресенье 28 февраля 2021 01:55
В США одобрили третью вакцину от коронавируса Фото: вакцина от COVID-19 (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) одобрило применение в стране вакцины от коронавируса, разработанной компанией Johnson & Johnson. Ранее консультативный комитет по вакцинам и биологическим продуктам единогласно проголосовал за одобрение вакцины.

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Разрешение выдано для использования в чрезвычайных ситуациях, вакцинироваться будут люди от 18 лет.

"Все имеющиеся данные дают четкие доказательства того, что вакцина Janssen от COVID-19 может быть эффективной для предотвращения COVID-19. Данные также показывают, что известные и потенциальные преимущества вакцины перевешивают известные и потенциальные риски ее использования", - сообщает FDA.

Это уже третья вакцина, одобренная для применения в США. В декабре регулятор выдал разрешение вакцине, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, а также препарату, созданному Moderna.

Для прививки вакциной Johnson & Johnson нужна только одна доза, а не две, как в случае со другими вакцинами. Сейчас в США разрешено применение вакцин: от компании Pfizer/BioNTech, а также от американской компании Moderna.

5 февраля компания Johnson & Johnson подала заявку на разрешение на экстренное использование своей вакцины против коронавируса в США. Поставки готовы начать сразу же после того, как получат разрешение.

Ранее сообщалось, что вакцина от COVID американской компании Johnson & Johnson показала эффективность 66%.

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