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США назвали організації, що потрапили під торгові санкції через Навального

Новость на русском → Вашингтон, Середа 03 березня 2021 00:47
США назвали організації, що потрапили під торгові санкції через Навального Фото: Олексій Навальний (Facebook/Олексій Навальний)
Автор: Артур Родивилов

Мінторг США опублікував список організацій, що потрапили під торгові санкції у зв'язку зі справою російського опозиціонера Олексія Навального. У списку є німецькі компанії.

Повідомлення опубліковано у Федеральному реєстрі США.

У санкційний список окрім 27-го Наукового центру Міноборони увійшли компанії "Хіммед", "Фемтеко", "Інтерлаб", "Лабінвест", "Аналіт продактс", "Інтертек Інструментс", "Фармконтракт", "Рау фарм" і "Регіонснаб".

Крім цього, під обмеження Мінторгу потрапили три організації з Німеччини - ChimConnect Gmbh, Pharmcontract і Riol-Chemie, а також одна зі Швейцарії - ChimConnect AG.

Ці організації, як вважають у Вашингтоні, могли мати відношення до створення і поширення зброї масового знищення та хімічної зброї.

Нагадаємо, вчора США ввели санкції проти Російської Федерації за отруєння і вирок опозиціонеру Олексію Навальному.

США також заборонили американським урядовим фінансовим організаціям надавати кредити Росії. Крім того, Вашингтон РФ включив у список країн, яким заборонено експорт оборонних технологій.

Крім того, 2 березня ЄС ввів санкції проти Росії через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним. Обмеження поширюються на окремих посадових осіб.

Навального затримали 17 січня після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався після отруєння хімічною отрутою. Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) звинуватила опозиціонера в порушення умов випробувального терміну у справі "Ів Роше", оскільки він не відзначався в інспекції після лікування в Німеччині. У підсумку йому замінили умовний термін на реальний.

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