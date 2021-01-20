У США почалася церемонія інавгурації Байдена

У Вашингтоні розпочалася інавгурація нового президента США Джо Байдена. Сьогодні він офіційно стане 46 президентом Сполучених Штатів Америки.

Інавгурацію транслює телеканал "Суспільне".

Джо Байден і обраний віце-президент Камала Харріс принесуть офіційну присягу в Капітолії.

Потім буде інавгураційна промова Байдена.

Фото: інавгурація Джо Байдена (GettyImages)

Надзвичайний стан у Вашингтоні

До 24 січня у Вашинтоне оголошено особливий режим для посилення реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій. 6 січня був штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа.

Тоді протестувальники увірвалися в зал Сенату США. Між правоохоронцями і учасниками штурму відбулися зіткнення, була навіть стрілянина в Конгресі.

Результати виборів у США

Байден набрав майже 81,3 млн голосів американців, а його опонент Дональд Трамп отримав 74,2 млн голосів. За результатами голосування Колегії вибірників, представник Демократичної партії також отримав значну перевагу (306 виборців, проти 232 за Трампа).

Нагадаємо, Україна буде запрошувати світових лідерів на святкування 30-річчя Незалежності, в тому числі і Джо Байдена.