В США началась церемония инаугурации Байдена

В Вашингтоне началась инаугурация нового президента США Джо Байдена. Сегодня он официально станет 46 президентом Соединенных Штатов Америки.

Инаугурацию транслирует телеканал "Суспільне".

Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис принесут официальную присягу в Капитолии.

Потом будет инаугурационная речь Байдена.

Чрезвычайное положение в Вашингтоне

До 24 января в Вашинтоне объявлен особый режим для усиления реагирования в случае возникновений чрезвычайных ситуаций. 6 января был штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа.

Тогда протестующие ворвались в зал Сената США. Между правоохранителями и участниками штурма произошли столкновения, была даже стрельба в Конгрессе.

Результаты выборов в США

Байден набрал почти 81,3 млн голосов американцев, а его оппонент Дональд Трамп получил 74,2 млн голосов. По результатам голосования Коллегии выборщиков, представитель Демократической партии также получил значительное преимущество (306 выборщиков, против 232 за Трампа).

Напомним, Украина будет приглашать мировых лидеров на празднование 30-летия Независимости, в том числе и Джо Байдена.