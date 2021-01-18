Інавгурація Байдена: що відомо про вступ на посаду 46-го президента США

20 січня в США відбудеться інавгурація Джо Байдена. Напередодні урочистої церемонії у Вашингтоні ввели посилені заходи безпеки. Причиною цього стали недавні заворушення і штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа, який програв вибори. Всі подробиці майбутньої інавгурації президента США - на РБК-Україна.

Як буде проходити інавгурація

У середу, 20 січня Джо Байден і обраний віце-президент Камала Харріс принесуть офіційну присягу в Капітолії, далі відбудеться інавгураційна промова глави держави. Початок церемонії заплановано на 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом).

Інавгурація новообраного президента США буде скорочена в порівнянні традиційними церемоніями, в зв'язку з пандемією коронавірусу. Американців закликали залишатися вдома і спостерігати за заходами в прямому ефірі.

Надзвичайний стан у Вашингтоні

З 11-го по 24 січня в столиці Сполучених Штатів оголошений особливий режим. Підвищені заходи безпеки введені, щоб посилити реагування в разі виникнень надзвичайних ситуацій.

Для охорони порядку на інавгурації Байдена будуть залучені до 25 тисяч військовослужбовців Нацгвардії, що більш ніж в два рази перевищує кількість охорони на минулих церемоніях. Уже зараз Капітолій оточений військовими, вони знаходяться всередині і зовні будівлі.

У центрі столиці США створюються контрольно-пропускні пункти. Багато вулиць за кілька кілометрів від Капітолію перекрили бетонними блоками і металевими огорожами.

До 21 січня закриті для відвідування центральні парки, Національна алея, територія навколо Білого дому і всі культові пам'ятки (Меморіал Лінкольна, пам'ятник Вашингтону та ін.).

Фото: військові в Капітолії (twitter.com)

Прихильники Трампа закликали до зриву інавгурації

Напередодні церемонії на закритих каналах Telegram прихильники Дональда Трампа поширили заклики до збройного мітингу 20 січня. Зокрема, були опубліковані інструкції, як виготовити, заховати і застосувати саморобні пістолети та вибухові пристрої.

У службу безпеки Конгресу також надійшла інформація про підготовлюваний збройний напад на Капітолій, Білий дім і будівлю Верховного суду в день інавгурації.

Перед інавгурацією ФБР попередило про можливі збройні протести у всіх штатах. Бюро отримало ряд анонімних повідомлень про організацію подібних акцій в країні в період з 16 по 20 січня.

У зв'язку з чим, в столицях всіх штатів уже встановлені огорожі або інші бар'єри для захисту урядових будівель. Штати Техас і Кентуккі закрили свої Капітолії для громадськості.

Протести напередодні інавгурації

6 січня Конгрес США проводив засідання на якому встановлювалися підсумки президентських виборів 2020. Перемогу здобув Джо Байден, отримавши 306 голосів вибірників. Дональд Трамп з 232 голосами не зміг переобратися на другу каденцію, він неодноразово заявляв про фальсифікацію результатів виборів.

Прихильники Трампа в день затвердження перемоги Джо Байдена зібралися на численну акцію протесту біля Капітолію. Незабаром почалися зіткнення, в ході яких протестуючі увірвалися в будівлю і зірвали засідання Конгресу. В результаті заворушень загинуло 5 осіб.

Хто буде присутній на церемонії

Інавгурацію відвідають колишні президенти США з дружинами. Про плани бути присутніми на церемонії оголосили Барак Обама, Білл Клінтон і Джордж Буш-молодший.

Також вирішив прийти на інавгурацію віце-президент США Майк Пенс, а 45-й президент Дональд Трамп відвідати захід відмовився.

Україну офіційно представить посол України в Сполучених Штатах Володимир Єльченко.

Джо Байден - 46-й президент США

7 січня Конгрес затвердив перемогу Джо Байдена на президентських виборах, що відбулися в листопаді 2020 року.

Байден набрав майже 81,3 млн голосів американців, а його опонент Дональд Трамп отримав 74,2 млн голосів. За результатами голосування Колегії вибірників, представник Демократичної партії також отримав значну перевагу (306 вибірників, проти 232 за Трампа).

Джо Байден обіймав пост віце-президента в адміністрації Барака Обами в 2009-2017 роках. Протягом 35 років був сенатором штату Делавер, тричі переобирався на посаду голови Комітету з питань зовнішньої політики в Сенаті. З 2017 року Байден викладав міжнародну дипломатію в Університеті Пенсільванії.

Варто відзначити, що перед інавгурацією Джо Байдена 45-му президенту Дональду Трампу оголосили імпічмент. Відповідну резолюцію підтримала більшість в Палаті представників і документ передали на розгляд в Сенат.

Однак найімовірніше вердикт про імпічмент Трампу винесуть вже після інавгурації Байдена, оскільки найближче засідання Сенату заплановано на 20 січня - в день вступу на посаду нового президента.