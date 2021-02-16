США і Німеччина почали переговори щодо "Північного потоку-2"

США готують список

"Адміністрація Байдена почала переговори з Берліном про майбутнє газопроводу, включаючи загрози санкцій проти компаній, що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2", - сказав німецький чиновник у коментарі виданню.

Раніше видання Financial Times писало, що Німеччина планує переконати США відмовитися від санкцій проти російського газопроводу.

Зокрема, в Німеччині розглядають можливість застосування механізму, який дозволить німецькій стороні самостійно перекрити газопровід в разі тиску Росії на Україну.