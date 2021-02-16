США и Германия начали переговоры по "Северному потоку-2"

США готовят список

"Администрация Байдена начала переговоры с Берлином о будущем газопровода, включая угрозы санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", - сказал немецкий чиновник в комментарии изданию.

Ранее издание Financial Times писало, что Германия планирует убедить США отказаться от санкций против российского газопровода.

В частности, в Германии рассматривают возможность применения механизма, который позволит немецкой стороне самостоятельно перекрыть газопровод в случае давления России на Украину.