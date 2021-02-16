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США и Германия начали переговоры по "Северному потоку-2"

Автор: Анастасия Рокитна

США начали переговоры с Германией по поводу строительства газопровода "Северный поток-2". Они обсуждают список компаний, против которых могут ввести санкции.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

США готовят список

"Администрация Байдена начала переговоры с Берлином о будущем газопровода, включая угрозы санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", - сказал немецкий чиновник в комментарии изданию.

Ранее издание Financial Times писало, что Германия планирует убедить США отказаться от санкций против российского газопровода.

В частности, в Германии рассматривают возможность применения механизма, который позволит немецкой стороне самостоятельно перекрыть газопровод в случае давления России на Украину.

Напомним, в Сенате США призвали нового президента Джо Байдена ввести санкции против "Северного потока-2".

В частности, в Госдепе США заявляли, что "Северный поток-2" подрывает трансатлантическую безопасность, а его реализация также усиливает влияние России на союзников США.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиГерманияСеверный поток-2Санкции
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