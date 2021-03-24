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SpaceX сьогодні запустить ракету з інтернет-супутниками: де можна подивитися

Новость на русском → Флорида, Середа 24 березня 2021 09:58
SpaceX сьогодні запустить ракету з інтернет-супутниками: де можна подивитися Фото: SpaceX (instagram com spacex)
Автор: Анастасія Рокитна

Американська компанія SpaceX планує сьогодні вивести на орбіту чергову партію з 60 інтернет-супутниками Starlink. Запуск планується в 10:28.

Про це повідомив спеціалізований сайт Spaceflight Now.

Сьогодні планують запуск ракети Falcon 9, чия перша багаторазова щабель відправиться в шостий політ. Місце старту - майданчик SLC-40 на мисі Канаверал.

Відпрацьований рівень B1060 (її висота - понад 40 м) приблизно через 8,5 хвилин після старту повинна, за планом, м'яко опуститися на баржу-платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані в 615 км від місця старту. Це покажуть у прямій трансляції.

Подивитися трансляцію можна буде тут:

На орбіту виведуть традиційну партію з 60 інтернет-супутників проекту Starlink - вже 22-у.

Раніше повідомлялося, що компанія Ілона Маска SpaceX збирається посадити свої ракети Starship на поверхню Марса задовго до 2030 року. Так заявив Ілон Маск.

Нагадаємо, 3 березня SpaceX провела запуск десятого прототипу корабля Starship для польоту на Марс.

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SpaceX сьогодні запустить ракету з інтернет-супутниками: де можна подивитися
SpaceX сьогодні запустить ракету з інтернет-супутниками: де можна подивитися
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