SpaceX сьогодні запустить ракету з інтернет-супутниками: де можна подивитися
Американська компанія SpaceX планує сьогодні вивести на орбіту чергову партію з 60 інтернет-супутниками Starlink. Запуск планується в 10:28.
Сьогодні планують запуск ракети Falcon 9, чия перша багаторазова щабель відправиться в шостий політ. Місце старту - майданчик SLC-40 на мисі Канаверал.
Відпрацьований рівень B1060 (її висота - понад 40 м) приблизно через 8,5 хвилин після старту повинна, за планом, м'яко опуститися на баржу-платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані в 615 км від місця старту. Це покажуть у прямій трансляції.
Подивитися трансляцію можна буде тут:
На орбіту виведуть традиційну партію з 60 інтернет-супутників проекту Starlink - вже 22-у.
Раніше повідомлялося, що компанія Ілона Маска SpaceX збирається посадити свої ракети Starship на поверхню Марса задовго до 2030 року. Так заявив Ілон Маск.
Нагадаємо, 3 березня SpaceX провела запуск десятого прототипу корабля Starship для польоту на Марс.