SpaceX сьогодні запустить ракету з інтернет-супутниками: де можна подивитися

Сьогодні планують запуск ракети Falcon 9, чия перша багаторазова щабель відправиться в шостий політ. Місце старту - майданчик SLC-40 на мисі Канаверал.

Відпрацьований рівень B1060 (її висота - понад 40 м) приблизно через 8,5 хвилин після старту повинна, за планом, м'яко опуститися на баржу-платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані в 615 км від місця старту. Це покажуть у прямій трансляції.

Подивитися трансляцію можна буде тут:

На орбіту виведуть традиційну партію з 60 інтернет-супутників проекту Starlink - вже 22-у.