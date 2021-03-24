SpaceX сегодня запустит ракету с интернет-спутниками: где можно посмотреть
Американская компания SpaceX планирует сегодня вывести на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink. Запуск планируется в 10:28.
Сегодня планируют запуск ракеты Falcon 9, чья первая многоразовая ступень отправится в шестой полет. Место старта - площадка SLC-40 на мысе Канаверал.
Отработавшая ступень B1060 (ее высота - свыше 40 м) примерно через 8,5 минут после старта должна, по плану, мягко опуститься на баржу-платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане в 615 км от места старта. Это покажут в прямой трансляции.
Посмотреть трансляцию можно будет сдесь:
На орбиту выведут традиционную партию из 60 интернет-спутников проекта Starlink - уже 22-ю.
Ранее сообщалось, что компания Илона Маска SpaceX собирается посадить свои ракеты Starship на поверхность Марса задолго до 2030 года. Так заявил Илон Маск.
Напомним, 3 марта SpaceX провела запуск десятого прототипа корабля Starship для полета на Марс.