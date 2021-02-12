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"Абсолютно невбивані". Лавров заявив про вигоду мінських угод для РФ

Автор: Юлія Струк

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що мінські угоди по Донбасу залишаються "зовсім невбиваним" документом. Він заявив про їх вигідність РФ.

Про це Лавров розповів в інтерв'ю в ефірі YouTube-каналу "Соловйов Live".

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Він підкреслив, що Росія зацікавлена ​​в тому, щоб мінські домовленості "залишалися на столі".

"Вони затверджені Радою Безпеки ООН і містять домовленості, від яких дуже важко йти. Якщо є документ, абсолютно "невбиваний", якщо люди намагаються виправдати свої дії по його невиконанню смішними запевненнями, у дипломатичному плані нам це вигідно", - розповів політик.

Глава МЗС РФ також заявив, що стосовно виконання мінських угод неодноразово приймалися компроміси.

"У Києві їх не виконують... Донбас навчився жити в ситуації незаконної блокади, яку ті ж французи й німці не помічають. Замість цього чіпляються до нас з вимогою відкрити ще два КПП. Але це ж не скасування блокади! Мінські домовленості говорять не про КПП, а про повне розблокування усіх економічних зв'язків", - сказав Лавров.

Він додав, що Київ повинен самостійно оголосити про своє бажання припинити існування мінських домовленостей. При цьому Лавров вказав на позицію президента України Володимира Зеленського, який критикує домовленості, але виправдовує їх існування можливістю зберегти санкції проти Росії.

Крім того, російський міністр не вважає правильним вести діалог щодо конфлікту на сході України відразу зі Сполученими Штатами Америки в обхід Києва.

"З американцями ми обмінювалися думками по Україні, коли у них був спеціальний представник з цього конфлікту. Не вважаю, що ми повинні закликати США впливати на своїх "підопічних" і говорити, що мінські угоди нам не потрібні", - зазначив Лавров.

Нагадаємо, раніше РФ ініціювала засідання Ради безпеки ООН по Україні. Так, 11 лютого на засіданні Радбезу ООН обговорили мінські угоди.

Як писало РБК-Україна, постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Німеччина і Франція "потурають фантазіям про російську агресію" в Україні. І є тим самим співучасниками злочинів на Донбасі.

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