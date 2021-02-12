UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Совершенно неубиваемые". Лавров заявил о выгоде минских соглашений для РФ

Автор: Юлия Струк

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что минские соглашения по Донбассу остаются "совершенно неубиваемым" документом. Он заявил об их выгодности РФ.

Об этом Лавров рассказал в интервью в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Популярные новости
Защитники природы заявили о попытках сделки Германии и США по "Северному потоку-2" 09 февраля 2021
Лукашенко назвал условия своей отставки 11 февраля 2021
В Южной Корее одобрили применение вакцины от COVID AstrаZeneca 10 февраля 2021
"Хочешь мира - готовься к войне": Россия заявила о готовности к разрыву с ЕС 12 февраля 2021
В Техасе столкнулись сотни автомобилей, есть погибшие и раненые 11 февраля 2021
Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок 11 февраля 2021
AstraZeneca увеличит производство COVID-вакцины в Европе 10 февраля 2021
"Совершенно неубиваемые". Лавров заявил о выгоде минских соглашений для РФ 12 февраля 2021
Количество новых случаев заражения COVID снижается четвертую неделю подряд, - ВОЗ 10 февраля 2021
В Кремле ответили на заявление Лаврова: РФ должна быть готова к самостоятельности 12 февраля 2021

Он подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы минские договоренности "оставались на столе".

"Они утверждены Советом Безопасности ООН и содержат договоренности, от которых очень трудно уходить. Если есть документ, совершенно "неубиваемый", если люди пытаются оправдать свои действия по его невыполнению смешными заверениями, в дипломатическом плане нам это выгодно", - рассказал политик.

Глава МИД РФ также заявил, что в отношении выполнения минских соглашений неоднократно принимались компромиссы.

"В Киеве их не выполняют... Донбасс научился жить в ситуации незаконной блокады, которую те же французы и немцы не замечают. Вместо этого пристают к нам с требованием открыть еще два КПП. Но это же не отмена блокады! Минские договоренности говорят не про КПП, а про полное разблокирование всех экономических связей", - сказал Лавров.

Он добавил, что Киев должен самостоятельно объявить о своем желании прекратить существование минских договоренностей. При этом Лавров указал на позицию президента Украины Владимира Зеленского, который критикует соглашения, но оправдывает их существование возможностью сохранить санкции против России.

Кроме того, российский министр не считает правильным вести диалог по конфликту на востоке Украины сразу с Соединенными Штатами Америки в обход Киева.

"С американцами мы обменивались мнениями по Украине, когда у них был специальный представитель по этому конфликту. Не считаю, что мы должны призывать США воздействовать на своих "подопечных" и говорить, что минские соглашения нам не нужны", - отметил Лавров.

Напомним, ранее РФ инициировала заседание Совета безопасности ООН по Украине. Так, 11 февраля на заседании Совбеза ООН обсудили минские соглашения.

Как писало РБК-Украина, постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Германия и Франция "потакают фантазиям о российской агрессии" в Украине. И являются тем самым соучастниками преступлений на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская Федерацияминские соглашенияЛавров
Читайте также
МИД России объяснил слова Лаврова о намерении разорвать отношения с ЕС
В Кремле ответили на заявление Лаврова: РФ должна быть готова к самостоятельности
Прогноз погоды