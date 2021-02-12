"Совершенно неубиваемые". Лавров заявил о выгоде минских соглашений для РФ

Он подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы минские договоренности "оставались на столе".

"Они утверждены Советом Безопасности ООН и содержат договоренности, от которых очень трудно уходить. Если есть документ, совершенно "неубиваемый", если люди пытаются оправдать свои действия по его невыполнению смешными заверениями, в дипломатическом плане нам это выгодно", - рассказал политик.

Глава МИД РФ также заявил, что в отношении выполнения минских соглашений неоднократно принимались компромиссы.

"В Киеве их не выполняют... Донбасс научился жить в ситуации незаконной блокады, которую те же французы и немцы не замечают. Вместо этого пристают к нам с требованием открыть еще два КПП. Но это же не отмена блокады! Минские договоренности говорят не про КПП, а про полное разблокирование всех экономических связей", - сказал Лавров.

Он добавил, что Киев должен самостоятельно объявить о своем желании прекратить существование минских договоренностей. При этом Лавров указал на позицию президента Украины Владимира Зеленского, который критикует соглашения, но оправдывает их существование возможностью сохранить санкции против России.

Кроме того, российский министр не считает правильным вести диалог по конфликту на востоке Украины сразу с Соединенными Штатами Америки в обход Киева.

"С американцами мы обменивались мнениями по Украине, когда у них был специальный представитель по этому конфликту. Не считаю, что мы должны призывать США воздействовать на своих "подопечных" и говорить, что минские соглашения нам не нужны", - отметил Лавров.