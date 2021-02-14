Сотні тисяч демонстрантів протестують в М'янмі, в Янгон увійшли танки

У неділю, 14 лютого, в М'янмі знову сотні тисяч людей вийшли на вулиці, протестуючи проти військового перевороту. У найбільший місто М'янми Янгон увійшла колона танків.
Про це пише DW.
У місті Мьічіна на півночі М'янми поліція почала стріляти по демонстрантах. На поширених в Twitter відеозаписах видно, як народ в паніці розбігається.
Поки невідомо, чи був хтось поранений. Затримані кілька журналістів, які вели запис інциденту.
У найбільше місто М'янми Янгон ввечері було введено велику кількість танків.
Tanks trucks and full of armed soldiers seen in the city of Yangon. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/FSCtsrbF91— Yun Waddy (@yunwaddylm) February 14, 2021
Інтернет відключений за розпорядженням армії на всю ніч.
Нагадаємо, 1 лютого військові в М'янмі захопили владу в країні і заарештували президента. Військові влаштували переворот через поразку на виборах. Під час протесту проти перевороту в М'янмі сталося кровопролиття. Силовики відкрили вогонь по учасниках протесту, які вимагали звільнення президента.
Міністерство фінансів США ввело персональні санкції через військовий переворот в М'янмі. У санкційний список потрапили 10 фізичних та 3 юридичних особи.