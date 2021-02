Сотні тисяч демонстрантів протестують в М'янмі, в Янгон увійшли танки

У місті Мьічіна на півночі М'янми поліція почала стріляти по демонстрантах. На поширених в Twitter відеозаписах видно, як народ в паніці розбігається.

Поки невідомо, чи був хтось поранений. Затримані кілька журналістів, які вели запис інциденту.

У найбільше місто М'янми Янгон ввечері було введено велику кількість танків.

Tanks trucks and full of armed soldiers seen in the city of Yangon. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/FSCtsrbF91