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Сотни тысяч демонстрантов протестуют в Мьянме, в Янгон вошли танки

Автор: Даша Харченко

В воскресенье, 14 февраля, в Мьянме снова сотни тысяч людей вышли на улицы, протестуя против военного переворота. В крупнейший город Мьянмы Янгон вошла колонна танков.

Об этом пишет DW.

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В городе Мьичина на севере Мьянмы полиция начала стрелять по протестующим. На распространенных в Twitter видеозаписях видно, как народ в панике разбегается.

Пока неизвестно, был ли кто-то ранен. Задержаны несколько журналистов, которые вели запись инцидента.

В крупнейший город Мьянмы Янгон вечером было введено большое количество танков.

Интернет отключен по распоряжению армии на всю ночь.

Напомним, 1 февраля военные в Мьянме захватили власть в стране и арестовали президента. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах. Во время протеста против переворота в Мьянме произошло кровопролитие. Силовики открыли огонь по участникам протеста, которые требовали освобождения президента.

Министерство финансов США ввело персональные санкции из-за военного переворота в Мьянме. В санкционный список попали 10 физических и 3 юридических лица.

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