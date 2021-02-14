Сотни тысяч демонстрантов протестуют в Мьянме, в Янгон вошли танки

В воскресенье, 14 февраля, в Мьянме снова сотни тысяч людей вышли на улицы, протестуя против военного переворота. В крупнейший город Мьянмы Янгон вошла колонна танков.
Об этом пишет DW.
В городе Мьичина на севере Мьянмы полиция начала стрелять по протестующим. На распространенных в Twitter видеозаписях видно, как народ в панике разбегается.
Пока неизвестно, был ли кто-то ранен. Задержаны несколько журналистов, которые вели запись инцидента.
В крупнейший город Мьянмы Янгон вечером было введено большое количество танков.
Интернет отключен по распоряжению армии на всю ночь.
Напомним, 1 февраля военные в Мьянме захватили власть в стране и арестовали президента. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах. Во время протеста против переворота в Мьянме произошло кровопролитие. Силовики открыли огонь по участникам протеста, которые требовали освобождения президента.
Министерство финансов США ввело персональные санкции из-за военного переворота в Мьянме. В санкционный список попали 10 физических и 3 юридических лица.