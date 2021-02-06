"Північний потік-2" зупинить сама Німеччина, - Bloomberg

Канцлер Німеччини Ангела Меркель піде у відставку вже в 2021 році, а до цього їй вигідно не приймати рішення щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Однак, новий консервативний уряд може визнати його будівництво безглуздим.
Про це
пише видання Bloomberg.
Зараз Меркель, як пише видання, має вплив і на США, які виступають категорично проти проекту, і на Росію.
"І вона знає, що в якийсь підходящий момент новий консервативно-зелений уряд може оголосити очевидне: цей трубопровід ніколи не повинен був будуватися і ніколи не буде містити нічого, крім повітря", - пише Bloomberg.
Третина лівоцентристських партій Німеччини вимагають зупинки "Північного потоку-2". Серед християнських демократів також є політики, які поділяють таку точку зору.
Меркель, як йдеться в статті, знає, що "Північний потік-2" триватиме тільки до федеральних виборів у вересні.
Нагадаємо, уряд Німеччини розглядає можливість
створення механізму припинення роботи газопроводу "Північний потік-2". Це буде можливо в разі погроз Росії скоротити поставки газу через Україну.
Зазначимо, у Державному департаменті США заявили про намір ввести санкції проти всіх учасників
проекту "Північний потік-2" після його будівництва або сертифікації.