"Северный поток-2" остановит сама Германия, - Bloomberg

Канцлер Германии Ангела Меркель уйдет в отставку уже в 2021 году, а до этого ей выгодно не принимать решение относительно российского газопровода "Северный поток-2". Однако, новое консервативное правительство может признать его строительство бессмысленным.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Сейчас Меркель, как пишет издание, имеет влияние и на США, которые выступают категорически против проекта, и на Россию.