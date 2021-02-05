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Німеччина допускає "відключення" "Північного потоку-2" при скороченні транзиту через Україну

Новость на русском → Берлін, П'ятниця 05 лютого 2021 21:20
Німеччина допускає "відключення" "Північного потоку-2" при скороченні транзиту через Україну Фото: будівництво "Північного потоку-2" в Німеччині (nord-stream2.com)
Автор: Роман Тверденко

Уряд Німеччини розглядає можливість створення механізму припинення роботи газопроводу "Північного потоку-2". Це буде можливо в разі погроз Росії скоротити поставки газу через Україну.

Про це повідомляє німецьке видання WirtschaftsWoche з посиланням на джерела.

Відомо, що канцлер Ангела Меркель і міністр закордонних справ Хайко Маас не розглядають можливість виходу з будівництва "Північного потоку-2". І на їх настрій не вплинула зміна президента в Сполучених Штатах Америки.

У той же час, замість варіанти зупинки будівництва обговорюється можливість створення на трубопроводі механізмом зупинки його експлуатації. Він може включатися в разі, якщо Росія заявить про плани скоротити поставки через українську газотранспортну систему.

Раніше голова Християнсько-демократичного союзу Німеччини Армін Лашет, який є потенційним наступником Ангели Меркель, знову висловився про "Північний потік-2". Він не вважає ситуацію з Олексієм Навальним підставою для відмови від газопроводу.

Також голова комітету Бундестагу ФРН у міжнародних справах Норберт Ретген закликав ввести мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік - 2". Разом з ЄС, Росією і США необхідно розвіяти побоювання, що проект буде використаний як геополітична зброя проти країн Східної Європи.

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