У Сенаті США відмовилися від допиту свідків по імпічменту Трампа

В Сенаті США сторони домовилися не викликати свідків на допит в рамках слухання з імпічменту 45-го президента США Дональда Трампа. Почалося проголошення заключних промов.
Про це повідомляє CNN.
Спочатку сенатори більшістю голосів підтримали пропозицію запросити свідків звинувачення на дачу свідчень, що затягнуло б слухання. Але в результаті сторони домовилися не вдаватися до цієї процедури.
До справи долучать письмові показання свідків. Зокрема, члена Палати представників від республіканців Джеймі Ерреру-Батлер. Її команда обвинувачів спочатку хотіла запросити для дачі свідчень у Сенаті.
Тепер сторонам відведено час на проголошення прикінцевих аргументів, після чого відбудеться голосування по імпічменту. Воно очікується близько 22:00 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл проголосує за виправдання 45-го президента Дональда Трампа в рамках процесу імпічменту. Його позиція може вплинути на голосування інших сенаторів-республіканців.
Як відомо, Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту. Мова йде про заворушення у Вашингтоні, які влаштували прихильники 45-го президента, а також про їх вторгнення в Капітолій.