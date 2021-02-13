У Сенаті США відмовилися від допиту свідків по імпічменту Трампа

В Сенаті США сторони домовилися не викликати свідків на допит в рамках слухання з імпічменту 45-го президента США Дональда Трампа. Почалося проголошення заключних промов.

Спочатку сенатори більшістю голосів підтримали пропозицію запросити свідків звинувачення на дачу свідчень, що затягнуло б слухання. Але в результаті сторони домовилися не вдаватися до цієї процедури.

До справи долучать письмові показання свідків. Зокрема, члена Палати представників від республіканців Джеймі Ерреру-Батлер. Її команда обвинувачів спочатку хотіла запросити для дачі свідчень у Сенаті.

Тепер сторонам відведено час на проголошення прикінцевих аргументів, після чого відбудеться голосування по імпічменту. Воно очікується близько 22:00 за київським часом.