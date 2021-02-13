В Сенате США отказались от допроса свидетелей по импичменту Трампа

В Сенате США стороны договорились не вызывать свидетелей на допрос в рамках слушания по импичменту 45-го президента США Дональда Трампа. Началось провозглашение заключительных речей.

Изначально сенаторы большинством голосов поддержали предложение обвинения пригласить свидетелей на дачу показаний, что затянуло бы слушания. Но в итоге стороны договорились не прибегать к этой процедуре.

К делу приобщат письменные показания свидетелей. В частности, члена Палаты представителей от республиканцев Джейми Эрреру-Батлер. Ее команда обвинителей изначально хотела пригласить для дачи показаний в Сенате.

Теперь сторонам отведено время на провозглашение заключительных аргументов, после чего пройдет голосование по импичменту. Оно ожидается около 22:00 по киевскому времени.