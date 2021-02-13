В Сенате США отказались от допроса свидетелей по импичменту Трампа

В Сенате США стороны договорились не вызывать свидетелей на допрос в рамках слушания по импичменту 45-го президента США Дональда Трампа. Началось провозглашение заключительных речей.
Об этом сообщает CNN.
Изначально сенаторы большинством голосов поддержали предложение обвинения пригласить свидетелей на дачу показаний, что затянуло бы слушания. Но в итоге стороны договорились не прибегать к этой процедуре.
К делу приобщат письменные показания свидетелей. В частности, члена Палаты представителей от республиканцев Джейми Эрреру-Батлер. Ее команда обвинителей изначально хотела пригласить для дачи показаний в Сенате.
Теперь сторонам отведено время на провозглашение заключительных аргументов, после чего пройдет голосование по импичменту. Оно ожидается около 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл проголосует за оправдание 45-го президента Дональда Трампа в рамках процесса импичмента. Его позиция может повлиять на голосование других сенаторов-республиканцев.
Как известно, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.