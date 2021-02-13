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Сенат дозволив допитати свідків в рамках імпічменту Трампа. Процес затягнеться

Новость на русском → Вашингтон, Субота 13 лютого 2021 18:28
Сенат дозволив допитати свідків в рамках імпічменту Трампа. Процес затягнеться Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Роман Тверденко

Сенат США проголосував за допит свідків у рамках слухань щодо імпічменту 45-го президента США Дональда Трампа. Через це тепер процес затягнеться.

Про це повідомляє Reuters.

За рішення проголосували 55 сенаторів, а проти - 45.

Спочатку очікувалося, що Сенат може провести остаточне голосування за звинуваченням Трампа сьогодні, 13 лютого. Але тепер це голосування навряд чи відбудеться в суботу.

Відомо, що команда обвинувачів хоче викликати в якості свідка члена Палати представників від республіканців Джеймі Ерреру-Батлер.

Раніше повідомлялося, що лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл проголосує за виправдання 45-го президента Дональда Трампа в рамках процесу імпічменту. Його позиція може вплинути на голосування інших сенаторів-республіканців.

Як відомо, Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту. Мова йде про заворушення у Вашингтоні, які влаштували прихильники 45-го президента, а також про їх вторгнення в Капітолій.

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