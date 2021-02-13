Сенат дозволив допитати свідків в рамках імпічменту Трампа. Процес затягнеться

Сенат США проголосував за допит свідків у рамках слухань щодо імпічменту 45-го президента США Дональда Трампа. Через це тепер процес затягнеться.

Про це повідомляє Reuters.

За рішення проголосували 55 сенаторів, а проти - 45.

Спочатку очікувалося, що Сенат може провести остаточне голосування за звинуваченням Трампа сьогодні, 13 лютого. Але тепер це голосування навряд чи відбудеться в суботу.

Відомо, що команда обвинувачів хоче викликати в якості свідка члена Палати представників від республіканців Джеймі Ерреру-Батлер.