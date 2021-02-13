Сенат США провалив голосування по другому імпічменту Трампа

Сенат США не підтримав оголошення імпічменту для 45-го президента Дональда Трампа. В результаті голосування не було набрано дві третини необхідних голосів для затвердження імпічменту.

Про це стало відомо в ході трансляції засідання Сенату на телеканалі C-SPAN.

Проти оголошення імпічменту проголосували 43 сенатори із 100, за - 57. Таким чином, 45-й президент виправданий у рамках процесу, який був пов'язаний з заворушеннями в Капітолії 6 січня цього року.

Трамп був першим президентом в історії США, якому двічі оголошували імпічмент. Але в обох випадках процедура не завершувалася успішно в Сенаті, де для визнання провини потрібно набрати мінімум 67 голосів або дві третини від усієї кількості сенаторів.

У 2019-20 році Трампа звинувачували в зловживанні владою і перешкоді правосуддю. Тоді подання на імпічмент пройшло Палату представників, але також не було позитивно проголосовано в Сенаті.