Сенат США провалил голосование по второму импичменту Трампа

Сенат США не поддержал объявление импичмента для 45-го президента Дональда Трампа. В результате голосования не было набрано две трети необходимых голосов для утверждения импичмента.
Об этом стало известно в ходе трансляции заседания Сената на телеканале C-SPAN.
За объявление импичмента проголосовали 57 сенаторов (из них 7 - республиканцы), против - 43. Таким образом, 45-й президент оправдан в рамках процесса, который был связан с беспорядками в Капитолии 6 января этого года.
Трамп был первым президентом в истории США, которому дважды объявляли импичмент. Но в обоих случаях процедура не завершалась успешно в Сенате, где для признания вины нужно набрать минимум 67 голосов или две трети от всего количества сенаторов.
В 2019-20 году Трампа обвиняли в злоупотреблении властью и препятствии правосудию. Тогда представление на импичмент прошло Палату представителей, но также не было положительно проголосовано в Сенате.
Изначально в субботу, 13 февраля, сенаторы большинством голосов поддержали предложение обвинения пригласить свидетелей на дачу показаний, что затянуло бы слушания. Но в итоге стороны договорились не прибегать к этой процедуре. И перешли к завершающим речам и итоговому голосованию по делу.
Как известно, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.