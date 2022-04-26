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Санду пояснила провокації в Придністров'ї внутрішнім з'ясуванням взаємин

Фото: Майя Санду (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президентка Молдови Майя Санду засудила спроби поставити під загрозу мир на території країни, зокрема і в невизнаному Придністров'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agora.

Лідерка Молдови зробила заяву за підсумками засідання Вищої ради безпеки. Санду назвала погіршення ситуації в Придністров'ї наслідком "напруги між різними силами" всередині регіону. Саме вони зацікавлені в дестабілізації.

"Цей факт робить регіон вразливим і створює ризики для Молдови. Засуджуємо будь-які провокації та спроби втягнути Молдову в дії, що ставлять під загрозу мир у країні. Кишинів, як і раніше, наполягає на мирному вирішення придністровського конфлікту", – заявила президентка.

Напередодні у Придністров'ї обстріляли "Міністерство" державної безпеки та інші об'єкти. Українська розвідка назвала ці події провокаціями РФ.

До слова, Росія припустила втручання в ситуацію у невизнаному Придністров'ї.

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МолдоваПриднестровьеМая Санду