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Санду объяснила провокации в Приднестровье внутренним выяснением отношений

Фото: Майя Санду (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Президент Молдовы Майя Санду осудила попытки поставить под угрозу мир на территории страны, в том числе и в непризнанном Приднестровье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agora.

Лидер Молдовы сделала заявление по итогам заседания Высшего совета безопасности. Санду назвала ухудшение ситуации в Приднестровье следствием "напряжения между разными силами" внутри региона. Именно они заинтересованы в дестабилизации.

"Этот факт делает регион уязвимым и создает риски для Молдовы. Осуждаем любые провокации и попытки вовлечь Молдову в действия, ставящие под угрозу мир в стране. Кишинев по-прежнему настаивает на мирном разрешении приднестровского конфликта", – заявила президент.

Накануне в Приднестровье обстреляли "Министерство" государственной безопасности и другие объекты. Украинская разведка назвала эти события провокациями РФ.

К слову, Россия допустила вмешательство в ситуацию в непризнанном Приднестровье.

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МолдоваПриднестровьеМайя Санду