Санду объяснила провокации в Приднестровье внутренним выяснением отношений

Президент Молдовы Майя Санду осудила попытки поставить под угрозу мир на территории страны, в том числе и в непризнанном Приднестровье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agora.
Лидер Молдовы сделала заявление по итогам заседания Высшего совета безопасности. Санду назвала ухудшение ситуации в Приднестровье следствием "напряжения между разными силами" внутри региона. Именно они заинтересованы в дестабилизации.
"Этот факт делает регион уязвимым и создает риски для Молдовы. Осуждаем любые провокации и попытки вовлечь Молдову в действия, ставящие под угрозу мир в стране. Кишинев по-прежнему настаивает на мирном разрешении приднестровского конфликта", – заявила президент.
Накануне в Приднестровье обстреляли "Министерство" государственной безопасности и другие объекты. Украинская разведка назвала эти события провокациями РФ.
К слову, Россия допустила вмешательство в ситуацию в непризнанном Приднестровье.
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