ru ua
Вт, 26 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У невизнаному Придністров'ї заявили про обстріл "Міністерства держбезпеки"

Новость на русском →
Тирасполь, Понеділок 25 квітня 2022 19:14
У невизнаному Придністров'ї заявили про обстріл "Міністерства держбезпеки" Фото: "Міністр" державної безпеки Валерій Гебос (novostipmr.com)
Автор: Антон Федорців

У столиці невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" Тирасполі сталося кілька вибухів у приміщенні т. зв. Міністерства державної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

МВС невизнаного Придністров'я підтвердило кілька вибухів у будівлі тамтешнього "МДБ". У відомстві та сусідніх будинках вибило вікна, але постраждалих немає.

"На місці – слідчо-оперативна група, сапери, пожежні, лікарі швидкої допомоги та фахівці інших екстрених служб. За попередніми даними, постріли були зроблені з ручного протитанкового гранатомета", – йдеться у повідомленні.

Раніше російський генерал-майор Міннекаєв назвав цілями війни РФ проти України захоплення південних областей України та вихід до невизнаного Придністров'я. Там російські війська збираються захищати населення від "утиску російськомовних".

До слова, президент Зеленський відреагував на плани РФ "прорубати коридор" до Молдови.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова Приднестровье
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде