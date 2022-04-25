У невизнаному Придністров'ї заявили про обстріл "Міністерства держбезпеки"
У столиці невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" Тирасполі сталося кілька вибухів у приміщенні т. зв. Міністерства державної безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
МВС невизнаного Придністров'я підтвердило кілька вибухів у будівлі тамтешнього "МДБ". У відомстві та сусідніх будинках вибило вікна, але постраждалих немає.
"На місці – слідчо-оперативна група, сапери, пожежні, лікарі швидкої допомоги та фахівці інших екстрених служб. За попередніми даними, постріли були зроблені з ручного протитанкового гранатомета", – йдеться у повідомленні.
Раніше російський генерал-майор Міннекаєв назвав цілями війни РФ проти України захоплення південних областей України та вихід до невизнаного Придністров'я. Там російські війська збираються захищати населення від "утиску російськомовних".
До слова, президент Зеленський відреагував на плани РФ "прорубати коридор" до Молдови.
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