У Росії проходять обшуки у дружини Навального, адвоката не пускають

У Росії силовики прийшли з обшуками до дружини опозиціонера Олексія Навального - Юлії Навальної. Силовики намагалися виламати двері, а тепер не пускають у квартиру адвоката.

Про це повідомив юрист Фонду боротьби з корупцією В'ячеслав Гімаді на сторінці у Twitter.

За його словами, поліцейські не мають рішення суду на проведення обшуку у квартирі Навальної. Зараз слідчі дії проходять за закритими дверима, адвокат не може потрапити у приміщення.

"До Навальної не допускають адвоката. Двері зачинені, все заклеєно, на законні вимоги адвоката допустити на обшук не реагують. Порушення статті 182 КПК, з чого можна зробити висновок, що це не обшук, а розбій з незаконним проникненням у житло", - заявив юрист.

Крім того, про обшуки повідомив канал опозиціонера "Навальний Live". До офісу каналу сьогодні також прийшли силовики. Поліцейських не пускали у приміщення каналу, тому вони виламали двері.

Нагадаємо, сьогодні російські поліцейські прийшли з обшуками у квартиру Навального в Москві. Силовики намагалися виламати двері, оскільки їх не пускали всередину.

Як відомо, зараз опозиціонер перебуває під арештом в московському СІЗО. Його арештували після повернення з Німеччини. У Німеччині Навальний лікувався від наслідків отруєння, причетними до якого вважають російські спецслужби.